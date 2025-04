Serieanews.com - Chelsea, assalto al pararigori: l’Italia rischia di perderne un altro

Ilè a caccia di un portiere per la prossima stagione:al, che guaio peraldiun– SerieAnewsTrenta calciatori in rosa e 16 in prestito, per un totale di 46 calciatori sotto contratto ed un valore di oltre un miliardo di euro. Ilpotrebbe partecipare a tre campionati differenti con i calciatori che ha in rosa e di certo non vorremmo mai metterci nei panni di Enzo Maresca quando nei week end deve scegliere l’undici da spedire in campo.Una sorta di lancio della monetina o chissà quale espediente utilizzi il tecnico italiano. Fatto sta che in estate, naturalmente, i Blues saranno ancora una volta una delle squadre più attive sul mercato. Il patron è pronto a nuovi invetimenti ed a potenziare una rosa che al momento è quarta in campionato alle spalle di Liverpool, Arsenal e della rivelazione Nottingham, con un punto di vantaggio sul Manchester City e due su Newcastle e Brighton.