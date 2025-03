361magazine.com - “Che Tempo che Fa”: nuovo ospite internazionale per Fazio

Ci sarà l’ex campione Usain BoltDopo Daniel Craig, ex 007 edella puntata del 30 marzo 2025, Cheche fa e quindi il suo conduttore, Fabiosi preparano a un’altra presenza di caratura.Come annunciato sui canali social del programma in onda sul Nove, domenica prossima, 7 aprile, ci sarà l’ex record man della velocità, il giamaicano Usain Bolt.L’atleta, classe 1986, è ed primatista mondiale dei 100, dei 200 metri e della staffetta 4×100. In carriera ha un bottino da ben otto medaglie olimpiche, undici mondiali. È pure l’unico atleta della storia ad aver fatto doppietta nei 100 e nei 200 in tre edizioni consecutive dei Giochi Olimpici (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), oltre che in tre edizioni dei Mondiali (Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015).