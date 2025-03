Ilrestodelcarlino.it - Che successo il forum Inlife: “Ascoli città meravigliosa dove si vive davvero bene”

, 31 marzo 2025 – Per quattro giorni,è stata il centro di riferimento mondiale per la qualità della vita. Si è concluso ieri, con grandeil’, andato in scena al teatro dei Filarmonici. La scelta delladelle cento torri come sede dell’evento, da parte del presidente della Regione Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini, ha confermato il ruolo strategico del Piceno nel promuovere un approccio innovativo alla qualità della vita, rendendola un punto di riferimento a livello internazionale. Undici panel tematici con relatori di fama internazionale, tre tavole rotonde e la sottoscrizione della Carta diche sancisce l’impegno dei firmatari a promuovere la qualità della vita per tutti: sono stati questi i momenti più importanti della kermesse.