Che bomba, Pogba di nuovo bianconero: i dettagli del contratto

Colpo di scena sul futuro di Paul. Il centrocampista francese potrebbe prendere presto una nuova incredibile avventura. Il centrocampista francese Paulha avuto una carriera di altissimo livello anche se per alcuni si poteva fare molto meglio. Il talento transalpino è cresciuto ed ha avuto successo con la maglia della Juventus, alternando la sua carriera tra i bianconeri e il Manchester United. Paradossalmente le esperienze inglesi ai Red Devils sono state però un grosso fallimento.Chedi: idel(Lapresse) TvPlayAnche per questoha deciso di tornare alla Juve e provare a rilanciare il suo talento ma la sua seconda avventura innon ha funzionato come tutti si aspettavano. La squalifica per doping ha portato alla rescissione e il centrocampista francese – che alla fine è ancora piuttosto giovane – ora cerca unclub da cui ripartire.