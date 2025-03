Ilfattoquotidiano.it - Chatgate, che sciatteria gli uomini di Trump! Come mandare la foto sbagliata alla chat di condominio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’altro giorno la mia amica Marina mi ha raccontato di quando si è fatta unain biancheria intima per inviarla al ragazzo che stava frequentando ma si èe l’ha inviatadi.Conseguenze: imprecazioni in tutte le lingue del mondo, risate a posteriori fino ad avere mal di pancia, lo sguardo tra il complice e l’ammiccante dei vicini di casa nella settimana successiva.Ecco, quello che è accaduto nello scandalo che sta scuotendo l’America, il cosiddetto-gate, somiglia molto a quello che è successo a Marina, solo che al suo posto c’è la creme dell’amministrazione, invece dellein biancheria intima ci sono i piani militari riservati del governo contro un nemico da abbattere militarmente e in sostituzione dei condomini guardoni troviamo il direttore di una delle riviste politiche più lette d’America.