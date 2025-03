Unlimitednews.it - Cgil, con Futura 2025 al via campagna referendaria lavoro e cittadinanza

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 11 e sabato 12 aprile alla Camera deldi Milano e in diretta streamingdarà il via alla suain vista dei referendum sucon, due giorni per dare voce a proposte, condivisioni, confronti e idee sul tema della partecipazione di ogni cittadino alla vita politica.“Il voto è la nostra rivolta” è il titolo scelto per questa edizione, perchè in un sistema democratico la partecipazione è lo strumento più potente per cambiare le cose.sarà infatti uno spazio che vuole sottolineare come la politica non è solo quella dei partiti, ma si articola anche e soprattutto grazie alla partecipazione dal basso.Raccogliendo i punti di vista di chi ha a cuore il Paese e di chi non si sente rappresentato,ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del referendum come strumento di coinvolgimento per decidere insieme il domani.