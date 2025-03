Lecceprima.it - Centro storico, riti religiosi e turisti. Dal 17 aprile tornano ztl e varco elettronico

GALLIPOLI – Pronte a tornare in vigore le limitazioni all’accesso e alla circolazione neldi Gallipoli in concomitanza con l’arrivo della primavera e deipasquali in programma nel prossimo mese. Già da domani, 1, torna l’area pedonale urbana nella zona deldel.