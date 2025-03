Quotidiano.net - Centro migranti in Albania, Commissione Ue: “Decreto in linea con legge europea”

Leggi su Quotidiano.net

Bruxelles, 31 marzo 2025 - Laè "a conoscenza degli ultimi sviluppi riguardanti delsulin" ed è "in contatto con le autorità italiane". "Secondo le nostre informazioni, lanazionale italiana si applicherà al", come "finora per l'asilo", e "ciò è incon laUe". Lo ha detto il portavoce dellaper gli Affari interni e la migrazione, Markus Lammert, nel briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. Idel"hanno ricevuto un ordine di rimpatrio dall'Italia e sarebbero detenute in attesa dell'attuazione di questa decisione di rimpatrio da parte dell'Italia. È fondamentalmente diverso dal concetto di hub di rimpatrio", chiarisce Lammert. "Continueremo a monitorare l'implementazione del protocollo" e "rimarremo in contatto con le autorità italiane", aggiunge.