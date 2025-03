Ilrestodelcarlino.it - Centro e Cargopier avanti piano. I saldi non esplodono, colpa della crisi

Non c’è stato, almeno finora, un vero e proprio boom per ia Osimo. Molti hanno paura di perdere il lavoro da un momento all’altro perché vivono situazioni di precariato e per questo non si arrischiano a spendere quel poco in più per acquistare beni di cui fanno a meno. Oltre alle difficoltà per il caro vita che pesano inevitabilmente sulle tasche dei cittadini osimani e dei paesi limitrofi, molti titolari e commessi hanno annoverato la carenza di parcheggi ine la paura di contrarre multe tra gli altri motivi per cui ci pensano due volte prima di frequentare proprio i loro negozi. Potenziare impianto di risalita e maxiparcheggio di via Colombo sarà una delle prioritàprossima amministrazione comunale per cercare di portare persone instorico ma senza farle entrare con la propria macchina fin dentro le mura e creare caos, inquinamento, senza possibilità o di trovare parcheggio.