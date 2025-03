Linkiesta.it - C’è un’azienda che comunica la farina con la cultura

Ci sono molti modi per lavorare sulla percezione di un brand attraverso lazione e quello scelto da Molino Pasini, storica azienda mantovana con cento anni di molitura alle spalle, rimescola le carte in tavola al marketing con un approccio innovativo alla creazione di contenuti.Alla base di tutto c’è la connessione dell’azienda con il mondo dellae dell’arte, attraverso un magazine, Il Mugnaio, che non è una semplice pubblicazione ma un efficace progetto di brand journalism. Giunto nel 2025 al suo ottavo anno di uscita, Il Mugnaio è un periodico a tutti gli effetti, la cui direzione artistica e grafica sono affidate a Lissoni GraphX, la creatività a Vandersande Studio e la fotografia è a cura di Stefania Giorgi. Il giornale è rivolto a chi si interessa di farine di qualità, ma parlando anche di altro e trasportando il lettore tra arte, design, grafica e tematiche che attraversano le tendenze e la società.