Lopinionista.it - “C’è un tempo per ogni cosa”, il viaggio autobiografico e motivazionale di Arturo Melillo

Leggi su Lopinionista.it

“C’è unper” diè un manuale di crescita personale in cui l’autore si basa sul suo vissuto per imbastire un discorsoche possa aiutare i lettori a riprendere in mano le redini della propria vita –«Credo fermamente che la condivisione e l’ispirazione svolgano un ruolo determinante nel raggiungimento degli obiettivi che ci si pone . Pubblicando questo libro desidero quindi divulgare in modo semplice ma costruttivo i principi che ho appreso e che ho fatto miei e che nelsono diventati per me mantra e regole di vita, con l’augurio che possano essere di ispirazione anche per te, caro lettore o cara lettrice, e possano darti la giusta spintaaffinché tu possa riprendere in mano la tua vita per trasformarla in un vero e proprio capolavoro».