Ilrestodelcarlino.it - Cdr, la festa è rimandata. Malagoli firma il pari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CDR MUTINA 1 UNITED CARPI 1 CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (87’ Sejdiraj), Ligabue, Gualdi (81’ Gollini), Muratori, Ricaldone, Turci, Caselli, Teggi (62’ Corbelli), Hoxha, Panzanato (59’ Cavani). A disp. Tagliavini, Ognibene, Lazzaretti, Vignocchi, Veneri. All. Paganelli. UNITED CARPI: Mora, Kundome, Gianasi (38’ Amedei, 83’ Gualdi), Garlappi, Cinelli, Paramatti, Coscelli, Mebelli,, Nadiri, Crispino (77’ Baraldi). A disp. Malagutti, Pignatti, Malvezzi, Mariconda, Cecchetto. All. Gilioli. Arbitro: Fogacci di Bologna Reti: 44’ Hoxha, 52’Note: ammoniti Amedei, Mebelli, Coscelli, Vacondio, Garlappi, Nadiri Uno United Carpi assetato di punti salvezza fa da guastafeste al gran giorno dell’Atletic Cdr Mutina, che vincendo avrebbe festeggiato a Campogalliano lo storico salto in Eccellenza.