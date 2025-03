Ilrestodelcarlino.it - Catturato il detenuto evaso dal carcere di Bologna: era a Imola

, 31 marzo 2025 – È stato rintracciato ailvenerdì sera dalla Dozza. Sono stati i poliziotti penitenziari di, assieme ai colleghi del Nir, a individuarlo nella cittadina, dove vivono la fidanzata e alcuni amici. L’uomo, Mneraj Fatbardh, trentaquattrenne albanese, era fuggito dalmentre aspettava di essere trasferito dal reparto semiliberi al Giudiziario. Gli era stata infatti notificata la revoca del beneficio a seguito dell'ultimo arresto, avvenuto ai primi di marzo proprio a, dove lavorava per una ditta di pulizie. Erano stati i poliziotti del commissariato a fermarlo mentre, invece di svolgere le sue mansioni, nelle ore di libertà dalspacciava cocaina. Da qui la sospensione del beneficio e poi la revoca. Come ha fatto a fuggire Il trentaquattrenne venerdì sera aveva approfittato del rientro di altri detenuti dal lavoro e della distrazione dell’agente che li stava registrando per uscire nel cortile della casa circondariale e poi scavalcare il cancello e perdersi nelle campagne che circondano la Dozza.