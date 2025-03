Dayitalianews.com - Catania, ubriaco nel parcheggio del fast food, rifiuta l’alcoltest e aggredisce i poliziotti, arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Sono state ore particolarmente concitate quelle che hanno visto protagonista un giovane di 35 anni che, nella stessa serata, ha fatto tappa in duecatanesi visibilmente.In una prima fase, ad allertare la Polizia di Stato sono stati alcuni clienti di undi viale Ulisse che, al numero unico d’emergenza 112, hanno segnalato la presenza di un uomo alla guida di un’auto andato in escandescenza, secondo quanto riferito, per non essere riuscito a ritirare un panino di suo gradimento. Secondo quanto riferito, infatti, l’uomo stava compiendo delle manovre azzardate neldeled aveva un’evidente ferita alla testa. In questa circostanza, i, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo in un evidente stato di ebbrezza e in una condizione psico-fisica alterata al punto che hanno dovuto richiedere l’intervento di un’ambulanza per tutte le cure del caso.