Catania evasione fiscale e profitti illeciti investiti in criptovalute | sequestrati 23 milioni di euro

I finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione, nell’ambito del comune di Paternò, in provincia di, a un’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente delle somme e dei beni, fino a concorrenza dell’importo di2.362.900,52, nella disponibilità di un soggetto, a vario titolo indagato per i reati di omessa dichiarazione e autoriciclaggio.Indagine partita da una verificaL’indagine della Compagnia della Guardia di Finanza di Paternò, prende il via da una verificaeseguita nei confronti di una ditta individuale attiva nel settore della vendita di contratti energetici e telefonici che ha consentito di ricostruire ricavi non dichiarati per oltre 12die una conseguented’imposta per oltre 5,5di