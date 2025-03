Ilrestodelcarlino.it - Castelfranco, pedone travolto. Motociclista ferito a Pavullo

Grave incidente ieri mattina aEmilia: erano circa le 10.30 quando un uomo di 48 anni è statoda una macchina mentre stava attraversando la strada. Per le ferite riportate è stato tempestivamente trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove è arrivato in prognosi riservata. "Papà è stato subito portato in Terapia Intensiva – racconta la figlia, sotto choc per l’accaduto –. Ha un trauma cranico, un ginocchio rotto, la mascella fratturata e rischia di perdere l’occhio destro. È un miracolo che non sia morto sull’asfalto, ma non è ancora fuori pericolo". L’uomo ieri mattina era insieme ad un gruppo di volontari nella zona della via Emilia, poco fuori il paese. Insieme sono soliti pulire le strade. È la figlia a ricostruire la dinamica dell’incidente: "Ha attraversato la strada per recarsi nel posto dove avevano lasciato altri attrezzi che gli servivano per completare il lavoro.