Caso Nessy Guerra a che punto siamo | rilasciato l’ex marito lei è ancora bloccata in Egitto con la figlia

Leggi su Fanpage.it

e la sua bambina sonobloccate in, mentre l'exche l'ha accusata ingiustamente di adulterio e che sta cercando in tutti i modi di toglierle l'affidamento di suaè stato rimesso in libertà alcuni mesi fa, dopo 82 giorni di prigione. A Fanpage.it parla l'avvocata della 25enne: "La situazione è veramente preoccupante".