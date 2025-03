Thesocialpost.it - Caso Garlasco, incidente probatorio per Sempio il 9 aprile: quel giorno anche l’udienza per Stasi

Saranno analizzati i profili genetici rinvenuti sotto le unghie di Chiara Poggi: l’esame comparativo è stato affidato al genetista Emiliano Giardina, figura già nota per la partecipazione a casi giudiziari di grande rilievo come via Poma, Meredith Kercher e Yara Gambirasio.La decisione è arrivata undici giorni dopo la richiesta della Procura di Pavia. La giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli ha stabilito che si procederà con, così da cristallizzare i risultati della comparazione tra i campioni biologici prelevati all’indagato Andrea(con prelievo coatto) e il DNA prelevato dalle unghie della vittima, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di.Come funziona l’L’esame sarà svolto in contraddittorio, con la presenza dei consulenti della Procura, dell’indagato, dei legali della famiglia Poggi e dili di Alberto