Caso Garlasco caccia a Dna maschili

19.50 La Gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha dato il via libera all'incidente probatorio per comparare il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, con quello di Andrea Sempio -indagato per l'omicidio della 26enne-, ed anche con quello dell'ex fidanzato Alberto Stasi-condannato per il delitto-, con la traccia genetica del padre e del fratello della vittima e con ogni altro profilo maschile frequentasse la casa di Via Pascoli.L'omicidio avvenne il 13.08.2007. E' fissato per il 9 aprile il conferimento dell'incarico.