Ilgiorno.it - Carpiano, le cicogne Cico e Cica sono tornate: il nido sulla torre-faro. Le immagini in diretta streaming

(Milano), 31 marzo 2025 – Le, anche per questa primavera 2025,di, coccolate dalallestito dalla Città metropolitana di Milano. L’amicizia tra le duee la Città metropolitana di Milano risale al 2022, quando, attraverso un richiamo artificiale, leerano state “invitate” a costruire la loro casa in unallestitotecnologica della rotonda della Binasca. Uno spazio accogliente, a 44 metri d’altezza, inrizzato e termicamente controllato, per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. Esperimento riuscito, tanto che dal 2023, lesempree, ora, si attende la deposizione delle uova e la cova. Proprio nel 2023, era stato proposto un contest nella scuola primaria didove alunne e alunni avevano individuato una rosa di nomi poi messi al voto sui social.