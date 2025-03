Ilcampoonline.it - Carpi: scontro in Consiglio sulla Sanità «L’Ausl tuteli il personale»

Un accesoincomunale Giovedì 27 Marzo con al centro la gestione dellae il ruolo del governo.Denunciate carenze di organico, turni massacranti e lunghe attese nei Pronto Soccorso. Secondo Righi, l’opposizione evita il confronto su un tema cruciale per i cittadini.La maggioranza accusa Fratelli d’Italia di sottrarsi al confronto su un tema così delicato.La polemica si è infiammata con la replica di Federica Boccaletti e Alessandro Cavedri di Fratelli d’Italia, che hanno sottolineato come il governo abbia aumentato i fondi per la, mentre la Regione ha scelto di alzare i ticket sui farmaci, penalizzando i cittadini. Secondo loro, la maggioranza non affronta i problemi reali, ma usa il tema per propaganda politica.La maggioranza ha chiesto almaggiore attenzione ale ai modelli organizzativi, affermando che le condizioni delsono nel complesso adeguate, pur riconoscendo la necessità di miglioramenti.