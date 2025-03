Caronno | spaccata in cartoleria prima volta in 60 anni

Leggi su Ilnotiziario.net

Furto allaMain di via Trieste aPertusella. Due malviventi, descritti da testimoni come di nazionalità sudamericana, hannospaccato la saracinesca del negozio e poi la vetrata. Unaall’interno, hanno rubato il cassetto del registratore di cassa e alcune monete. “Forse hanno portato via anche altro, ma al momento non sono .