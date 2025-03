Oasport.it - Carlos D’Ambrosio spaventoso: ai Criteria cancella un antico record di Filippo Magnini!

Fuochi d’artificio nella seconda sessione del day-1 della sezione maschile deiallo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca da 25 metri. Nella piscina romagnola gli esponenti della nouvelle vague natatoria del Bel Paese si stanno mettendo in mostra e si può affermare cheabbia dato segnali di vitalità di un certa importanza.Già al mattino qualcosa di importante si era compreso, visto che il classe 2007 tricolore aveva stabilito il nuovo primato della sua categoria “Juniores” nei 50 delfino uomini, andando a migliorare di 10 centesimi ildi un certo Thomas Ceccon, ovvero il 23.17 siglato dal veneto nel 2019., infatti, ha stampato sulla piastra 23.07.Nel pomeriggio c’era attesa nei 200 stile libero, in quanto il 18enne nostrano era stato parte della staffetta che aveva conquistato una medaglia ai recenti Mondiali di Budapest (Ungheria) dello scorso dicembre nella piscina da 25 metri della Duna Arena, senza dimenticare la sua partecipazione nel quartetto alle Olimpiadi di Parigi dell’anno scorso.