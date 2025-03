Quotidiano.net - Carfagna (Noi Moderati): “La difesa Ue è prioritaria. Meloni saprà fare sintesi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 marzo 2025 – ?????Nella maggioranza convivono di fatto due linee differenti, se non opposte, su Europa e politica estera: è possibile, e fino a che punto, tenerle insieme? “È possibile e i fatti degli ultimi tre anni lo dimostrano – avvisa netta Mara, da pochi giorni nuova segretaria di Noi–. È innegabile che ci siano sensibilità e posizioni diverse, ma sull’Ucraina, sullaeuropea e, in prospettiva, sui dazi e sui rapporti transatlantici, la maggioranza ha dimostrato sempre di sapere trovare un punto di. Le interviste o i comizi contano, ma i voti parlamentari contano di più. E bisogna saper distinguere tra certe provocazioni verbali e la sostanziale unità che si è registrata nelle scelte, anche le più divisive. Giorgiaha guidato questo processo con capacità ed equilibrio e le andrebbe riconosciuto da tutti: se il governo si fosse diviso saremmo davvero, in questo momento, l’anello debole d’Europa”.