Juventusnews24.com - Caressa sentenzia: «La Juve di Thiago Motta è perfettamente sovrapponibile al suo Bologna. O non lo conoscevi oppure…». Poi su Tudor ha detto questo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dopo l’esonero die l’arrivo di: tutte le dichiarazioni sullaFabioha parlato a Sky Sport Club per analizzare l’arrivo di Igorsulla panchina dellae l’esonero didalla panchina bianconera.PAROLE – «Lantus dialdi, quindi se tu l’avessi conosciuto anon dovresti essere sorpreso. Sapevi che allenatore era. Conc’è già stato un cambio filosofico rispetto a, è stato cercato il pallone più lungo meno il possesso palla. Sai cheera quell’allenatore, uno che cambiava capitani e che non aveva grandi rapporti all’interno dello spogliatoio oppure non lo».Leggi suntusnews24.com