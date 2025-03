Ilfattoquotidiano.it - Carceri, il capo del Dipartimento manca da tre mesi: dietro lo stallo tensioni tra Delmastro e il Quirinale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Inizia a diventare un caso il ritardo nella nomina del nuovodel Dap, ildell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia. Sono trascorsi ormai tredall’addio di Giovanni Russo, ex procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia, che ha lasciato l’incarico per disaccordi con Andrea, sottosegretario di Fratelli d’Italia con delega alle(di recente condannato in primo grado a ottoper rivelazione di segreto). Comunicando le dimissioni di Russo, il dicastero aveva fatto trapelare di avere già pronta la sostituta, la vicedelLina Di Domenico, giudice di Sorveglianza a Novara e fedelissima di, scelta dal ministro Carlo Nordio dopo aver ricoperto lo stesso ruolo sotto Alfonso Bonafede nel governo Conte I.