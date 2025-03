Laverita.info - Cara Lahbib, ci dia il kit di sopravvivenza all’Ue

Hadjacommissaria europea alla Preparazione e alla gestione delle crisi, le scrivo questa cartolina per ringraziarla dell’imperdibile video con cui ci ha illustrato il kit diper resistere 72 ore in caso di attacco militare. Soprattutto la ringrazio per averci ricordato di prendere le carte da gioco: all’acqua e al cibo in scatola forse ci sarei arrivato da solo, ai farmaci e agli occhiali pure, con un po’ di sforzo potevo pure ricordarmi di mettere nello zaino torcia elettrica e coltellino svizzero.