Quotidiano.net - Car Clinic cerca giovani talenti. Via alle selezioni per l’Academy

Leggi su Quotidiano.net

CAR, la prima rete di carrozzerie di proprietà in Italia,i prossimidella carrozzeria e apre una nuova classe della CarAcademy, il programma professionalizzante dedicato adai 19 ai 29 anni che ne prevede l’immediata assunzione anche senza pregressa esperienza con contratto di apprendistato e un percorso formativo interno. La CarAcademy prevede infatti un percorso di 36 mesi in cui i ragazzi, dopo un periodo iniziale di 2 settimane dedicato ai corsi tenuti dalCoach e da supervisori tecnici nella sede di Busto Arsizio (Varese), per 5 mesi alternano una settimana di formazione in aula a 5 o 6 settimane di formazione tecnica nelle carrozzerie dei diversi territori in cui opera Car. Ai partecipanti viene offerto fin da subito un contratto di apprendistato con successivo contratto indeterminato al completamento del percorso.