Capo Reparto Melillo in pensione, una vita per i Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: 2 minutiOggi 31 marzo il Comando deideldi Avellino saluta ilSabino, il quale dopo circa 35 anni nel Corpo Nazionale, lascia il servizio attivo per essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età.Sabino al termine del Corso di addestramento è stato assegnato al Comando di Torino nel 1991, per poi essere trasferito prima alla sede di Potenza e poi presso il Comando Avellino. Ha preso parte a molteplici operazioni di intervento, tra i principali l’ incidente ferroviario presso Caluso (TO), e diverse calamità naturali, come quella nelle Marche colpite dal sisma del 1997, ai soccorsi per il dissesto idrogeologico di Quindici del 1998 e a quello di Cervinara del 1999; ha partecipato alle operazioni a seguito del sisma nella scuola di San Giuliano di Puglia e all’emergenza rifiuti in Campania del 2007/2008, al sisma del 2009 in Abruzzo, al sisma in Emilia Romagna del 2012 ed Italia Centrale del 2016 ed all’emergenza neve in Irpinia.