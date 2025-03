Mondouomo.it - Caos sulla Linea AV Napoli-Roma: ritardi fino a 90 minuti e disagi per i viaggiatori diretti a Torino

Leggi su Mondouomo.it

Treni bloccati e pendolari in difficoltà, non è la prima volta che accade: ecco cosa sta succedendo (come dicono i colleghi di Quotidiano Piemontese) Lunedì nero per i passeggeri dell’Alta Velocità: la settimana inizia con un guasto tecnicoAV, provocandosu diverse tratte, inclusi i treni. .