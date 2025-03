Calciomercato.it - Caos in Serie A, gol irregolare: violata Regola 13 ma il Var non interviene

Leggi su Calciomercato.it

La trentesima giornata diA ha registrato tanti episodi da moviola. Da Napoli-Milan a Inter-Udinese: l’esame degli errori arbitraliIn attesa dei due posticipi di oggi, le prime otto gare della 30esima giornata del campionato diA ha registrato tanti episodi da moviola, soprattutto nei due match scudetto tra Napoli e Milan al Maradona e tra Inter e Udinese al Meazza.Scontro Meret Gimenez (LaPresse) – Calciomercato.itL’arbitro Sozza ha fischiato un calcio di rigore per i rossoneri di Conceicao e in effetti è netto il fallo di Billing su Theo Hernandez che prende posizione sul centrocampista partenopeo. Chiesto il rosso diretto per il brutto fallo di Lukaku su Bondo: il punto di impatto è abbastanza alto, ma non con i tacchetti esposti, quindi fallo imprudente e giusta l’ammonizione.