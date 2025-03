Juventusnews24.com - Canovi sentenzia sull’esonero di Thiago Motta: «Non mi esprimo ma il trattamento che ha ricevuto è stato vergognoso. Non andava d’accordo con i giocatori? Vi dico questo»

di Redazione JuventusNews24di: tutte le dichiarazioni dello storico agente e padre del procuratore dell'ex mister bianconeroLo storico agente dicalciatore, Dario, e padre dell'attuale procuratore dell'ex mister bianconero ha parlato a TMW per analizzare quanto accaduto in casa Juve e l'esonero dell'ex Bologna.PAROLE – «Non mima vorrei invece parlare di un'altra cosa. Ilche ha– e non mi riferisco alla Juventus – è. Non è assolutamente vero che noncon i calciatori. Si può attaccare l'allenatore, ma non l'uomo».