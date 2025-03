Chiccheinformatiche.com - Canali Rai non si vedono, cosa posso fare?

Se iRai non si, può essere frustrante, soprattutto quando si ha voglia di rilassarsi davanti a un buon programma. Le causeno essere diverse, ma nella maggior parte dei casi esistono soluzioni semplici e rapide. In questo articolo analizziamo le possibili problematiche e ti spieghiamo come intervenire per ripristinare la visione deiRai sul digitale terrestre o in streaming.Perché iRai non sipiùLa mancata visione deiRai può dipendere da un’interruzione temporanea del segnale, da problemi con l’antenna o da aggiornamenti nella trasmissione. Talvolta, il problema è legato a una risintonizzazione necessaria a seguito di modifiche nei parametri di trasmissione, come avviene in caso di passaggio a nuove tecnologie o a seguito del refarming delle frequenze.