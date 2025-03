Bergamonews.it - Campionato nazionale delle lingue: terzo posto per Alessandro Resigotti, studente del Liceo Falcone

Bergamo.di quinta F alLinguistico “Giovanni” di Bergamo, si è classificato alper la lingua tedesca algiunto alla 15esima edizione. Le finali si sono disputate il 27 e 28 marzo all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e hanno richiamato concorrenti da tutta Italia. Per ogni lingua, vi accedono i quindici migliori studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle semifinali.Ad accompagnarlo a Urbino la professoressa Maria Trionfini, collaboratrice della dirigente scolastica per la Valorizzazione, seguendo in particolar modo i concorsi interni ed esterni, nazionali e internazionali.si è cimentato nella scrittura creativa di un racconto, definito dalla giuria “straordinariamente vivace, divertente e originale” scrivendo di un “eroe che coraggiosamente supera sé stesso e salva una vita umana, un atto dal forte potere simbolico che dà conforto”.