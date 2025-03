.com - Campi Bisenzio, incidente stradale: sei feriti in ospedale (3 in codice rosso) dopo scontro fra 7 veicoli

Leggi su .com

E' di sei persone ferite e portate in, tre delle quali in, il bilancio di unche si è verificato questa mattina a(Firenze), nel tratto di viale Paolieri tra via Saliscendi e la rotonda di MaccioneL'articolo: seiin(3 infra 7proviene da Firenze Post.