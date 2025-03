Ilgiorno.it - Campetti via Alfieri. Interventi e critiche

A seguito della pubblicazione del bando di gara per l’aggiudicazione deidi viatramite Project Financing (una delle varie forme di Paternariato pubblico privato ) l’amministrazione comunale sta provvedendo alla pulizia dei manti sintetici e del comparto spogliatoi - bar del complesso sportivo. "Leche ci sono state mosse da una parte delle nostre opposizioni sono fondate su tesi che mirano a confondere i concittadini mistificando la volontà della nostra amministrazione - ha spiegato il sindaco Marco Zerboni-. Ad esempio il consigliere Sberna non ha ben chiaro che in cosa consista il Project Financing ma soprattutto non ha ben chiaro che cosa significhi per un comune, uno qualsiasi del circondario, doversi occupare direttamente della gestione di un impianto sportivo a livello di investimenti o di personale".