Primacampania.it - Campania ultima in Italia per aspettativa di vita: pesa calo natalità e fuga al Nord

NAPOLI – La, nonostante un sensibile miglioramento, resta la regione con la più bassa speranza diin, sia per gli uomini (79,7 anni) che per le donne (83,8 anni). È quanto emerge dai dati sugli indicatori demografici del 2024 diffusi oggi dall’Istat. Tale scenario si inserisce in un quadro nazionale segnato da un progressivo invecchiamento della popolazione, dove il numero complessivo di decessi tende inebilmente ad aumentare con il crescere della quota di individui esposti al rischio di mortalità.Nel panorama nazionale, caratterizzato da un minimo storico della fecondità con una media di 1,18 figli per donna, laoccupa il terzo posto fra le regionine, subito dopo Trentino-Alto Adige e Sicilia. Il primato dellaresta saldamente nelle mani del Trentino-Alto Adige con una media di 1,39 figli per donna nel 2024, dato comunque inferiore rispetto all’anno precedente (1,43 nel 2023).