Ferraratoday.it - Camion si intraversa, il rimorchio sfonda il guardrail e si ribalta: traffico il tilt

Leggi su Ferraratoday.it

to, strada bloccata. E’ quanto è successo lunedì 31 marzo, intorno all’ora di pranzo, lungo via Ravenna. Un mezzo articolato, con, è finito fuori strada all’altezza dell’intersezione con via della Berta,ndo il. Nell’incidente, il mezzo pesante si è girato.