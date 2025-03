Iodonna.it - Cambiare vita per non perderla

Leggi su Iodonna.it

Luca Rampini è un poliziotto di grande esperienza che nella sua carriera si è occupato prevalentemente di criminalità e terrorismo. In pensione, continua ad occuparsi delle situazioni che segnano ladelle persone. Una soprattutto: la violenza contro le donne. Ecco perché la sua proposta va presa in seria considerazione da chi cerca di proteggere e restituire a un’esistenza normale quante, invece, sono condannate a vivere nel terrore, sempre in fuga, nel timore di finire ammazzate. 8 marzo, Mariska Hargitay: «Una donna su tre subisce violenza domestica» X Leggi anche › Reddito di libertà: diventa reale l’aiuto per le donne vittime di violenza Rampini lo dice chiaramente: le donne in quella situazione dovrebbero essere inserite nel programma previsto per i testimoni di giustizia.