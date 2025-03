Unlimitednews.it - “Cambiamenti climatici e sicurezza. Una sfida globale” è il nuovo Quaderno di Med-Or

ROMA (ITALPRESS) – È sempre più evidente che gli eventi catastrofici di origine atmosferica, e più in generale il tema dei, siano un tema centrale per ladei Paesi e abbiano anche conseguenze importanti che impattano l’economia, la politica e le relazioni tra gli Stati, arrivando anche a rappresentare un potenziale elemento di nuova tensione o di conflitto, in particolare per quanto riguarda il controllo di risorse. Ma disvelano anche scenari possibili di competizione geopolitica e geoeconomica legata al controllo di territori strategici.Questi alcuni dei temi al centro della presentazione deldi Med-Or: “: una”, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Giampaolo Cutillo, Direttore Centrale per le questioni globali presso la Direzione Generale per la Mondializzazione e gli Affari Globali del MAECI; Carlo Doglioni, professore di Geodinamica all’Università Sapienza di Roma e Vice Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei; Sandro Carniel, Dirigente di Ricerca del CNR – Istituto di Scienze Polari; Raffaella Luglini, Chief Sustainability Officer di Leonardo; Giulia Genuardi, Managing, Director di Enel Foundation; e Cecilia Gatti, Executive Director Institutional Affairs di SNAM.