Call of Duty: Warzone è pronto ad accogliere Verdansk, Activision ha pubblicato il trailer di lancio

sta per tornare inof, e l’attesa dei giocatori è alle stelle.ha pubblicar ildidedicato alla storica mappa che ricordiamo tornerà disponibile a partire dal 3 aprile. Si tratta di uno dei campi di battaglia più iconici del franchise, amato per il suo design strategico e le sue numerose zone d’azione.Fin dalla sua introduzione originale,è stata un pilastro per il successo di, offrendo un’ampia varietà di ambientazioni, da aree urbane a zone più aperte, perfette per ogni stile di gioco. Il suo ritorno potrebbe rappresentare un’importante spinta per la popolarità del battle royale, riportando vecchi giocatori e attirandone di nuovi. L’annuncio ha già generato grande fermento tra i fan, che attendevano da tempo la sua reintroduzione.