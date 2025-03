Calenda risponde a Conte | vogliamo cancellare la politica M5s

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 31 mar. (askanews) – “Di liberale non hai neppure la pochette. Nessuno ti vuoleper legge, quello lo farebbero i tuoi amici Putin e Maduro.il vostro modo di farefondato sul trasformismo, populismo e prese in giro degli elettori. Buona strada”. Lo afferma il segretario di Azione Giuseppendo su X alle parole sul suo conto del presidente M5s Giuseppe. “Giuseppe – attaccarivolgendosi direttamente al leader pentastellato- hai firmato per l’aumento al 2% delle spese per la difesa e adesso fai finta di nulla. Abusi della parola pace sostenendo di fatto le ragioni di Putin sulla pelle degli ucraini che difendono la loro libertà.Hai distrutto i conti pubblici facendo rifare seconde case e ville a spese di infermieri, insegnanti e poliziotti.