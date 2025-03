Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Giuntoli non cederà quel big bianconero a quella squadra inglese! Ecco come stanno le cose

Dusan Vlahovic potrebbe non giocare all'Arsenal nella prossima stagione. Queste sono le indiscrezioni che emergono attraverso The Athletic. L'attaccante della Juve non è più un nome così appetibile per i Gunners, che sembrano vogliano affondare il colpo su un altro attaccante. Stando alle indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, sarebbe Viktor Gyokeres il nome su cui puntare per il futuro. L'attaccante dello Sporting Lisbona è uno dei pupilli del nuovo DS del club londinese, Andrea Berta.