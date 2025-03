Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Giuntoli può mettere le mani sull’obiettivo per l’attacco: quel club ha aperto a una soluzione! Ultimissime

di RedazionentusNews24, adessoci crede! Può prenderel’obiettivo a cifre decisamente contenuteDall’Inghilterra non hanno alcun dubbio: nel corso della prossima sessione estiva il Napoli potrebbe cedere Victor Osimhen a meno dei 75 milioni di euro della clausola rescissoria.A riportarlo è il portale TBR Football, che svela anche i motivi di questa decisione: la mossa sarebbe orientata a far uscire allo scoperto il Manchester United e per evitare che il giocatore, da tempo nel mirino del mercatontus, possa andare a scadenza.Leggi suntusnews24.com