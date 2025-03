Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, big ai saluti? Sarà cessione anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Rivelazione

di RedazionentusNews24, big ai? Laper giugno sul futuro di Andrea Cambiaso: che cosa filtraSecondo La Gazzetta dello Sport, il futuro di Andrea Cambiaso è sempre più in bilico,indi. Il Mster City è sempre in agguato.Se venisse centrato l’obiettivo minimo stagionale, riferisce la rosea, la dirigenza dellantus potrebbe sacrificare soltanto Andrea Cambiaso tra i big. Dal quinto posto in giù, invece, sarebbe a rischioKenan Yildiz nellasessione di. Leggi suntusnews24.com