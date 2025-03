Internews24.com - Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra mette nel mirino Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia: i dettagli

di Redazione, Ausilio tratta con l’Olympiqueper: iIlentra nel vivo. Ausilio ha avviato le sue manovre sul mercato estivo dirigendosi verso un obiettivoessante:, l’ala destra brasiliana. Con un’unica stagione impressionante alle spalle che ha visto il giovane calciatore, classe 2001, collezionare 29 presenze e realizzare 9 gol, laha effettuato richieste di informazione sul suo profilo, come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi di Sky Sport. Tuttavia, la trattativa per portarlo a Milano non si preannuncia molto semplice. La forte concorrenza da parte di altre squadre europee che stanno monitorando il giocatore aumenta la difficoltà della negoziazione.