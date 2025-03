Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio tratta con l’Olympique Marsiglia? Chieste informazioni per un’ala destra

di Redazioneconper. Ecco i dettagliArrivano aggiornamenti importanti sul, sempre in movimento per rinforzare la rosa a disposizioni del mister Inzaghi. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, giornalista Sky Sport, i nerazzurri avrebbero chiestoalper Luis Henrique, ala23enne, con 29 presenze e 9 gol in stagione.tiva non facile, visto anche il grandeesse di tanti club europei.alper l’alabrasiliana Luis Henrique. 23 anni, 29 presenze e 9 gol in stagione finora. Pista eventualmente non semplice. Su di lui ci sono anche altri grandi club europei.@SkySport— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) March 31, 2025alper l’alabrasiliana Luis Henrique.