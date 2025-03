Calciomercato com – Milan le panchine di Leao non hanno alcun senso Come le spiegazioni di Conceiçao | Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-31 16:01:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:Era febbraio – appena un mese dopo l’avvento sulla panchina deldi Sergio– quando la gestione di Rafaeliniziava ad assumere i contorni del “caso” in tutta la sua pienezza, ma noi per primi ci interrogavamo se dietro a scelte, tecnicamente più che legittime, non ci fosse pure un tentativo estremo di aiutare il giocatore portoghese a tirar fuori fino in fondo il suo potenziale sopito.in panchina per comprendere fino in fondo la necessità di completare il suo percorso di evoluzione tattica, entrando a gara in corso con maggiori possibilità di incidere. E’ trascorso, nel frattempo, un altro mese e mezzo e la situazione del numero 10 rossonero non è cambiata affatto. A Napoli, per quello che è stato raccontato prima e dopo e per quello che è poi effettivamente accaduto in campo, si è avuta la dimostrazione tangibile che qualcosa non torni.