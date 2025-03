Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: Castelfidardo-L’Aquila 3-1, punti d’oro per la salvezza

(Ancona), 31 marzo 2025 – Ritorno alla vittoria per ilche supera con tre gol l'Aquila in casa conquistandoimportanti in zona. Grande prova della formazione di Giuliodori contro una corazzata, terza in classifica, anche se erano altri i propositi dei rossoblu a inizio campionato. Quelli di lottare per il primo posto ormai sfumato. I treieri facevano quindi più gola ai fidardensi che volevano tornare a tutti i costi alla vittoria dopo due soliconquistati nelle ultime cinque giornate. Non c'è Imbriola nei fidardensi, squalificato, ma torna Nanapere e il suo ritorno dopo la squalifica alla fine si fa sentire. Doppietta per il numero undici biancoverde mentre il primo gol porta la firma di Braconi. E' undeterminato a non lasciareper strada dopo la beffa di una settimana prima a Notaresco e Fabbri e compagni partono bene occupando subito la metà campo avversaria, ma il primo pericolo è rossoblu, al 5', con Banegas che di destro da buona posizione non inquadra la porta.