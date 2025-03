Lanazione.it - Calcio. Seconda: nessuna vittoria pisana

Pisa 31 marzo 2025 – Incategoria si è giocata la ventottesima giornata di campionato, la tredicesima del girone di ritorno. Due gare al termine della stagione regolare, poi saranno play-off e play-out. Nel girone A il Migliarino Vecchiano è stato sconfitto 3 – 0 sul campo della capolista Fivizzanese. Due punti di vantaggio per i locali rispetto alla inseguitrice Carrarese Giovani che ha superato 3 – 1 il Pontremoli. Migliarino Vecchiano che rimane terzo con cinquantadue punti, ormai certo di disputare i play-off promozione. Il Pontasserchio è nono con trentatre punti in classifica, gli stessi del Dallas Romagnano. La squadra di mister Carboni ha pareggiato 1 – 1 in casa contro il Monzone quarto. A tabellino Paoletti per i padroni di casa e Moisè per gli ospiti. Nel girone G, sconfitte le due compagini cascinesi.